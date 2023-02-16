Ein einziger Koch für 100 Gäste in der Simbach MühleJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.02.2023: Ein einziger Koch für 100 Gäste in der Simbach Mühle
44 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Einen Steinwurf von der deutschen Grenze entfernt, liegt das französische Örtchen Alsting. Hier betreibt der gelernte Koch Marcel seine "Simbacher Mühle". Rustikales Fine-Dining - so beschreibt er sein Konzept. Es wird im Gastraum am offenen Kamin gegrillt und an fein eingedeckten Tischen gegessen. Das Restaurant bietet für über 100 Gäste Platz, doch Marcel ist der einzige Koch. Hat er sich zu viel vorgenommen? Der selbsternannte Perfektionist könnte sein größter Gegner sein.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
