Moderne deutsche Küche im Lokal "Tommy's"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.03.2023: Moderne deutsche Küche im Lokal "Tommy's"
44 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12
Zur Wochenmitte geht es zu Tommy und seinem gleichnamigen Restaurant, das sich im Herzen der Stadt Brilon befindet. Er möchte seine Gäste mit viel Geschmack und seiner humorvollen Art von seinem Konzept überzeugen. Dabei setzt der Gastronom auf moderne saisonale und regionale deutsche Küche. Wird er seine Mitstreiter überzeugen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins