Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.05.2023: Ein klassischer Irish Pub: "LITFASS"
44 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 12
Halbzeit im schönen Örtchen Halver, an der Grenze des Bergischen Landes liegt das "LITFASS". Inhaber und Koch Marc führt hier sein Lokal im Flair eines klassischen Irish Pub. Die Karte bietet eine qualitativ hochwertige Küche und authentische Gerichte. Wird Marc damit die Konkurrenz überzeugen?
