Folge vom 13.01.2023: Georgische Küche im Lokal "So Re Restaurant & Bar"
Folge vom 13.01.2023
Zum großen Wochenfinale geht es für den Profi Mike Süsser in den Stadtteil Flingern. Natia kocht hier selbst traditionell georgische Gerichte, wie sie in ihrem Heimatland auf den Tisch kommen. Die junge Inhaberin hat sich ihren Traum verwirklicht, doch ob sie sich damit auch den Sieg holen kann?
