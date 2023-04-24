Frisches und Regionales im "Renthof Kassel"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.04.2023: Frisches und Regionales im "Renthof Kassel"
44 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in Kassel und Umgebung. Der Start fällt bei Rainer in den Mauern eines ehemaligen Klosters. Der Gastgeber verbindet gern alt und neu und bietet regionale Küche mit modernem Touch an. Wird er die Konkurrenz in historischer Kulisse kulinarisch überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins