Amore im Lokal "Troc Drinks & Cucina"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.05.2023: Amore im Lokal "Troc Drinks & Cucina"?
44 Min.Folge vom 24.05.2023Ab 12
Zum Bergfest geht es in die Pforzheimer Innenstadt zu Massimo, dem zweiten Italiener in der Woche. Er ist Geschäftsführer sowie Chefkoch und hat sich nicht auf Pizza & Pasta, sondern auf Pinsa & Pasta spezialisiert. Dazu stehen gute Drinks in urbaner Atmosphäre auf seinem Programm. Wird er auch mit den Gerichten punkten können oder steckt am Ende doch zu viel Bar im Konzept?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins