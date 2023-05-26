Grusel und Folklore im Lokal "Walachischer Kessel"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.05.2023: Grusel und Folklore im Lokal "Walachischer Kessel"
44 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12
Das Wochenfinale findet in Karlsruhe bei Gastgeber Cristian statt. Er ist gebürtiger Rumäne und kommt aus der Walachei. Der Geschäftsinhaber möchte seinen Gäst:innen die deftige rumänische Küche auf authentische Art und Weise näherbringen. Dazu bietet er noch viele weitere Gerichte an. Schafft er es, sich am letzten Tag den begehrten Siegerteller zu holen oder trifft die rumänische Küche nicht den Geschmack der Mitstreiter:innen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins