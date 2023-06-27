Gemeinsam Genießen im "Tapas Burglengenfeld"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.06.2023: Gemeinsam Genießen im "Tapas Burglengenfeld"
Folge vom 27.06.2023
An Tag zwei geht es zu Melanie nach Burglengenfeld. Die Geschäftsinhaberin ist schon viele Jahre in der Gastronomie tätig und kocht noch selbst. In ihrem Lokal bietet sie spanische Klassiker und saisonale Extras an, "Sharing" und gemeinsames Genießen stehen dabei im Vordergrund. Wird sie mit ihrem Konzept auch bei den Mitstreitern punkten?
