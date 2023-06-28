Authentisch Thailändisch essen im "The Thai"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.06.2023: Authentisch Thailändisch essen im "The Thai"
44 Min.Folge vom 28.06.2023Ab 12
Zum Bergfest geht es in die Regensburger Innenstadt zu Thanh. Der junge Geschäftsinhaber betreibt das Lokal gemeinsam mit seiner Familie. In der Küche steht sein Vater, der die authentischen Thai-Speisen liebevoll zubereitet. Thanh arbeitet schon lange in der Gastronomie und weiß, worauf es ankommt. Die Thaiküche ist eine der beliebtesten Küchen in Deutschland, doch sind die heutigen vier Gäste auch angetan von den asiatischen Spezialitäten?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins