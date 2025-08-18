Zum Wochenstart wird es rustikal im "Zur Crone"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.08.2025: Zum Wochenstart wird es rustikal im "Zur Crone"
45 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 12
Zum Wochenstart geht es nach Wuppertal-Cronenberg, wo Olli seine Gäste im "Zur Crone" begrüßt - einer charmanten Mischung aus Kneipe und Restaurant. Zwischen Thekenplausch, Jägerschnitzel und familiärem Teamgeist sollen sich alle wohlfühlen. Doch wie kommt seine bodenständige Küche bei der Konkurrenz an?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
