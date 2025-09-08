Wochenauftakt im "Vacay" in LeipzigJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.09.2025: Wochenauftakt im "Vacay" in Leipzig
45 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Zum Start der Leipzig-Woche wird's modern, kreativ und voller Urlaubsflair: Gastgeberin Linh lädt in ihr stylisches Asian-Fusion-Restaurant "Vacay" im Herzen der Stadt. Warme Holz-Töne, viel Grün und atmosphärisches Licht sorgen für entspanntes Fernweh-Feeling. Kulinarisch erwartet die Gäste moderne Crossover-Küche mit vietnamesischem Einfluss - frisch, raffiniert und aromatisch. Kann Linh mit Stil, Charme und Geschmack gleich zum Wochenauftakt überzeugen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins