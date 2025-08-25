Wochenstart des Biergarten-Spezials: "Wirtshaus im Braunauer Hof" in MünchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.08.2025: Wochenstart des Biergarten-Spezials: "Wirtshaus im Braunauer Hof" in München
45 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Zum Auftakt der Biergarten Spezial-Woche lädt Gastgeber Mario in das traditionsreiche "Wirtshaus im Braunauer Hof" im Herzen von München ein. In seinem gemütlichen Biergarten mit bayerischem Charme setzt er auf deftige Klassiker, gutbürgerliche Schmankerl und eine ordentliche Maß Bier. Kann er mit seiner bodenständigen Küche und dem natürlichen Flair die Konkurrenz überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins