Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Vier Generationen Gastronomie im "Gasthof Neuwirt" in Garching

Kabel EinsFolge vom 27.08.2025
Vier Generationen Gastronomie im "Gasthof Neuwirt" in Garching

Vier Generationen Gastronomie im "Gasthof Neuwirt" in GarchingJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 27.08.2025: Vier Generationen Gastronomie im "Gasthof Neuwirt" in Garching

45 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Zur Wochenmitte heißt es "Zurück zu den Wurzeln": Daniel, Gastgeber im "Gasthof Neuwirt" in Garching, legt Wert auf ehrliche bayerisch-österreichische Küche mit mediterranem Einfluss. Zwischen alten Kastanienbäumen und modernen Bierbänken soll hier vor allem die Qualität überzeugen. Wird seine offene Art und das traditionelle und trotzdem modern angehauchte Konzept bei der Konkurrenz gut ankommen?

Alle verfügbaren Folgen