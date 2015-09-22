Spanische Küche in Köln: Wer zaubert die besten Tapas?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 22.09.2015: Spanische Küche in Köln: Wer zaubert die besten Tapas?
44 Min.Folge vom 22.09.2015Ab 6
Am heutigen Tag begeben sich unsere Juroren auf eine kulinarische Reise durch die spanische Küche. Es geht um Tapas und darum, wo man diese kleinen Köstlichkeiten in Köln am besten genießen kann. Es treten an: das moderne "Tapas y Tapas", das alteingesessene "La Guitarra" und das familiäre "Vielfalt - Tapas y más". Wer kann mit seinen Kreationen am meisten punkten und die Herzen und Gaumen der Jury für sich gewinnen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins