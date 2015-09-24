Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das beste Chili con Carne im Kölner Raum

Kabel EinsFolge vom 24.09.2015
Folge vom 24.09.2015: Das beste Chili con Carne im Kölner Raum

44 Min.Folge vom 24.09.2015Ab 6

Heute entführt das Team um Andreas C. Studer die Zuschauer in die mexikanische Welt des Chili con Carne. Das "Old Montana" in Leverkusen tritt mit seinem traditionellen Chiligericht an, das erst vor Kurzem geöffnete "Boleros" in der Kölner Innenstadt präsentiert eine moderne Interpretation und "Brandkamp's Bürgerstube" in Worringen verwendet eine ungewöhnliche Rezeptur. Wer kann die Jury überzeugen?

