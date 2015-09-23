Gulasch - klassisch, modern oder als Suppe: Welches überzeugt am meisten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 23.09.2015: Gulasch - klassisch, modern oder als Suppe: Welches überzeugt am meisten?
Folge vom 23.09.2015
Heute stellen sich unsere Juroren zusammen mit dem Koch-Experten Andreas C. Studer der Frage, wer das beste Gulasch Kölns kocht. Das "Gasthaus Quetsch" geht mit seinem klassischen Gulasch ins Rennen, die "Puszta Hütte" aus dem Herzen der Domstadt mit einer ungarischen Gulaschsuppe und "Grubers Restaurant" bietet eine moderne Interpretation und ein klassisches Gulasch in einem Zwei-Gänge-Menü an. Wer sichert sich den Pokal?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
