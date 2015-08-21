Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Auf Seeteufel komm' raus: Wer zaubert Münchens besten Fisch?

Kabel Eins
Folge vom 21.08.2015
Auf Seeteufel komm' raus: Wer zaubert Münchens besten Fisch?

Auf Seeteufel komm' raus: Wer zaubert Münchens besten Fisch?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 21.08.2015: Auf Seeteufel komm' raus: Wer zaubert Münchens besten Fisch?

44 Min.Folge vom 21.08.2015Ab 6

Heute macht sich die Jury um Martin Baudrexel auf die Suche nach dem besten Fisch Münchens. Alle drei konkurrierenden Restaurants sind davon überzeugt, dass ihr Fisch den Wettkampf gewinnen wird. Doch können sie auch die kritische Jury überzeugen? Welcher Fisch ist wirklich perfekt? Ins Rennen um den Titel gehen das klassische "Alta Marea", das exotische "Tapagallo" und das Großhändler-Restaurant "Papazof's".

