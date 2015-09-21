Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 21.09.2015: Kann Köln Currywurst?
45 Min.Folge vom 21.09.2015Ab 6
Heute geht es um die beste Currywurst in Köln! Unsere Jury, bestehend aus dem Fernsehkoch Andreas C. Studer, Full-Size-Model Melanie Hauptmanns und Grillkutterbesitzer Sebastian Morgenstern, besucht drei Gastronomen, die mit unterschiedlichen Konzepten gegeneinander antreten: der Currywurstbrater Ralf vom "CurryCologne", die drei Damen vom Imbiss "Schlemmerstube zum Spanier" sowie die Kölschen Originale Friedel und Heinz mit ihrer Currywurst in der "Alten Griechenschänke".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins