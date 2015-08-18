Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 18.08.2015
44 Min.Folge vom 18.08.2015Ab 6

Heute dreht sich alles um das allseits beliebte Schnitzel. Die drei Kontrahenten wollen beweisen, dass ihr Schnitzel das beste in München ist - doch die erfahrene Jury ist kritisch. Können die Gastronomen überhaupt den hohen Erwartungen der Juroren gerecht werden und dem Druck des Wettkampfes standhalten? Welches Schnitzel kann durch seinen Geschmack überzeugen? Und wer macht eigentlich die beste Panade? Ist das Fleisch auch wirklich zart und gleichmäßig geklopft?

