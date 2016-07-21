Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 21.07.2016: Heute: Pizza
45 Min.Folge vom 21.07.2016Ab 6
Heute dreht sich für Mike und seine Jury alles um die Pizza. Doch nicht nur irgendeine, sondern die Beste in Düsseldorf. Aber wo wird der Profikoch sie finden? Zur Auswahl stehen Mike und seinem Team das "Spaghetti und Stars", das "Di Napoli" und das "Bella Ciao". Wer aber am Ende den begehrten Siegerteller für sich beanspruchen kann, muss nicht nur mit kreativen Belag überzeugen, sondern auch mit Teig und Sauce. Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins