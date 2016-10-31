Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 31.10.2016
Augsburgs süßester Wettkampf: Wer macht den besten Kaiserschmarrn?

Folge vom 31.10.2016: Augsburgs süßester Wettkampf: Wer macht den besten Kaiserschmarrn?

45 Min.Folge vom 31.10.2016Ab 6

Die Fachjury um den Fernsehkoch Martin Baudrexel sucht den besten Kaiserschmarrn in Augsburg. Hier kämpfen der charmante Konditormeister Marco Mosesso und sein Team vom "Café Spring", ein sympathisches Mutter-Tochter-Gespann mit ihrem "Café Zuckerschnuten" und der Koch Mario Prencipe mit seinem Team des "Landgasthof Zum Herzog Ludwig" um den Titel.

