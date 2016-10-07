Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Tatar

Kabel Eins
Folge vom 07.10.2016
Heute: Tatar

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 07.10.2016: Heute: Tatar

Folge vom 07.10.2016

Der Legende nach verstaute das asiatische Reitervolk der Tataren rohe Fleischstücke unter seinen Sätteln und ritt es vor dem Verzehr mürbe. Jahrhunderte später ist das Tatar auch in Deutschland eine exquisite Spezialität geworden. Andreas C. Studer und seine Jury wollen das beste Tatar Kölns finden. Dafür besuchen sie das Cross-Culture-Restaurant "heckmanns", lassen sich im italienischen "La Forchetta" verwöhnen und genießen im Gourmet-Restaurant "Hanse Stube".

