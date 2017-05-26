Die Königin der Desserts: Wer macht Passaus beste Crème Brûlée?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 26.05.2017: Die Königin der Desserts: Wer macht Passaus beste Crème Brûlée?
Folge vom 26.05.2017
Für viele Köche gilt die Crème Brûlée als Königin der Süßspeisen: Perfekt karamellisiert oben, cremig und ausgewogen darunter – Fehler werden hier nicht verziehen. Martin Baudrexel und seine Jury begeben sich deshalb nach Passau, um die beste Crème Brûlée der Stadt zu finden. Wer beherrscht Technik, Timing und Geschmack so souverän, dass am Ende der goldene Siegerteller winkt?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins