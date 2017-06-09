Berlins feinstes GarnelengerichtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 09.06.2017: Berlins feinstes Garnelengericht
Folge vom 09.06.2017
Andreas C. Studer und seine Jury Kollegen sind auf der Suche nach der besten Garnele in Berlin. Das köstliche Krebstier findet sich in den Küchen vieler verschiedener Länder und Nationen wieder. Deswegen suchen sie nicht nur in der "Fischfabrik", dessen Koch Emanuel Baran während seiner 20-jährigen Karriere schon die ganze Welt bereist hat, sondern auch im thailändischen Restaurant Dao in Berlin Charlottenburg und dem indischen Restaurant "Maharadscha" in Berlin Schöneberg.
