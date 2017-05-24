Auf der Jagd nach dem perfekten JägerschnitzelJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.05.2017: Auf der Jagd nach dem perfekten Jägerschnitzel
Es wird paniert, es wird weichgeklopft und manchmal gefüllt: das Schnitzel! Andreas C. Studer und seine Jury Kollegen sind heute auf der Suche nach dem besten Schnitzel "Jäger Art". In und um Köln ist ihnen kein Weg zu weit. In Nippes geht es ins historische "Zur alten Zollgrenze", weiter im rustikalen "Haus Kreisch" in Brühl gibt es zusätzlich Klütten zu bestaunen und im Zündorfer Fachwerkhaus "Im Bitzhof" stehen tatsächlich 20 Sorten Schnitzel auf der Karte.
