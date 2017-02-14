Wer dreht die besten Knödel in Augsburg?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 14.02.2017: Wer dreht die besten Knödel in Augsburg?
Folge vom 14.02.2017
Heute sucht Profikoch Martin Baudrexel mit seinen Jurykollegen in Augsburg und Umgebung das beste Knödelgericht. Der heutige Star auf dem Teller zeigt sich traditionell, abwechslungsreich und originell. Ins Rennen gehen die moderne Gaststätte "Zum Strasser", das klassisch bayerische Wirtshaus "Andechser Mering" und das alte, aber innovative "Gasthaus am Lohwald".
