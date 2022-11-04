Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Hier sind starke Schenkel gefragt!

SAT.1Staffel 2022Folge 10vom 04.11.2022
Hier sind starke Schenkel gefragt!

Hier sind starke Schenkel gefragt!Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 10: Hier sind starke Schenkel gefragt!

43 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Kim (26) und Nils (31), Katja (55) und Benny (60) sowie Desiree (45) und Jörg (44).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen