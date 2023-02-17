Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Volles Rohr

SAT.1Staffel 2022Folge 61vom 17.02.2023
Volles Rohr

Volles RohrJetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 61: Volles Rohr

43 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Heike (52) und Herbert (58), Keila (33) und Christian (43) sowie Sabrina (42) und Ingo (56).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen