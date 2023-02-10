Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 56vom 10.02.2023
Folge 56: Bügelwäsche leicht gemacht

43 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Samira (22) und Sanjur (31), Isabel (33) und Jens (41) sowie Luisa (26) und Phillip (25).

