Wer ist der beste Flaschenöffner?
Mein Mann kann
Folge 62: Wer ist der beste Flaschenöffner?
43 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Steffi (33) und Tim (38), Heike (45) und Rüdiger (50) sowie Sandy (24) und Alex (25).
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1