SAT.1Staffel 2022Folge 59vom 15.02.2023
43 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Marina (33) und Jan (33), Christoph (43) und Markus (54) sowie Dilek (26) und Julian (30).

SAT.1
