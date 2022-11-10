Zurück in die KindheitJetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 14: Zurück in die Kindheit
43 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Isabelle (39) und Nevio (40), Nicole (35) und Daniel (43) sowie Josie (26) und David (28).
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
