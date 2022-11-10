Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Zurück in die Kindheit

SAT.1Staffel 2022Folge 14vom 10.11.2022
Zurück in die Kindheit

Zurück in die KindheitJetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 14: Zurück in die Kindheit

43 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Isabelle (39) und Nevio (40), Nicole (35) und Daniel (43) sowie Josie (26) und David (28).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen