Der neue Trendsport "Bissminton"Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 43: Der neue Trendsport "Bissminton"
43 Min.Folge vom 24.01.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Lia (27) und Andreas (30), Manuela (49) und Guido (53) sowie Natascha (34) und Raphael (36).
Mein Mann kann
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1