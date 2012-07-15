Meine Frau, die Wildnis und ich
Folge vom 15.07.2012: Verloren im Velebit-Gebirge
45 Min.Folge vom 15.07.2012Ab 12
Zappenduster! Blind wie die Maulwürfe tapsen Mykel und seine Frau in den Höhlenlandschaften des kroatischen Velebit-Gebirges herum, weil ihre Taschenlampe den Geist aufgegeben hat. Deshalb muss Ruth gleich zu Beginn der Tour ihr Ersatz-T-Shirt als Brennmaterial für eine Fackel opfern. Macht aber nichts, zum Umziehen hätte sie in der düsteren Umgebung weder Zeit noch Muße gehabt. Die beiden sollten sich auch besser beeilen und das unterirdische Gefängnis schnellstens verlassen: An einem 100 Meter tiefen Abgrund entlang zu balancieren, ist auf Dauer nämlich recht unromantisch - und kann dazu böse enden.
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Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.