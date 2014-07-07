Staffel 1Folge 1vom 07.07.2014
Der Kampf gegen den MüllJetzt kostenlos streamen
Messie-Alarm
Folge 1: Der Kampf gegen den Müll
44 Min.Folge vom 07.07.2014
In der ersten Folge kämpfen die Baumanns um das Sorgerecht für ihren Sohn. Das Jugendamt hat es ihnen vor fünf Jahren entzogen, weil er zu verwahrlosen drohte. Damit der heute Neunjährigen wieder ebi ihnen wohnen darf, müssen die Eheleute aus ihrem baufälligen und vermüllten Haus ausziehen. Doch mit vier Katzen, zwei Hunden und 25 Meerschweinchen ist das beinahe unmöglich. Nadine (28) hat Angst, ihre vier Kinder ebenfalls zu verlieren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Messie-Alarm
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0