Staffel 1Folge 4vom 30.06.2014
Messie-Alarm
Folge 4: Ein Berg voller Schulden und Müll
41 Min.Folge vom 30.06.2014
Hof und Ehe von Reinhard und Katja liegen in Trümmern: 180.000 Euro Schulden, vollgemüllte Zimmer, ein sturer Ehemann sowie eine resignierte Ehefrau. Während Reinhard die Landwirtschaft mehr schlecht als profitabel bestellt, schlägt sich Katja durch den beschwerlichen Alltag zwischen Kühen und Kindern ... Auch Ramona und Mike wohnen in einem maroden Messiehaus. Von ihren neun Kindern lebt nur noch Janine bei ihnen - alle anderen sind im Heim oder bereits ausgezogen.
Messie-Alarm
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0