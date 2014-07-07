Zum Inhalt springenBarrierefrei
Messie-Alarm

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 07.07.2014
Faulenzen statt Aufräumen!

Folge 2: Faulenzen statt Aufräumen!

44 Min.Folge vom 07.07.2014

Die 19jährige Linda und ihr 20jähriger Freund Benny leben in der Wohnung von Lindas Mutter, die nach permanenten Streitereien schließlich das Feld geräumt hat. Seitdem faulenzen die beiden vor sich hin, die Wohnung vermüllt und verdreckt. Mutter Bettina sorgt sich um Lindas 1jährige Tochter Jasmina und schaut des öfteren mal unangekündigt vorbei. Die Situation eskaliert, als Bettina und Linda in einer Therapiesitzung in Streit geraten und die Familientherapeutin eine Trennung verordnet ...

