Staffel 1Folge 2vom 07.07.2014
Faulenzen statt Aufräumen!Jetzt kostenlos streamen
Messie-Alarm
Folge 2: Faulenzen statt Aufräumen!
44 Min.Folge vom 07.07.2014
Die 19jährige Linda und ihr 20jähriger Freund Benny leben in der Wohnung von Lindas Mutter, die nach permanenten Streitereien schließlich das Feld geräumt hat. Seitdem faulenzen die beiden vor sich hin, die Wohnung vermüllt und verdreckt. Mutter Bettina sorgt sich um Lindas 1jährige Tochter Jasmina und schaut des öfteren mal unangekündigt vorbei. Die Situation eskaliert, als Bettina und Linda in einer Therapiesitzung in Streit geraten und die Familientherapeutin eine Trennung verordnet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Messie-Alarm
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0