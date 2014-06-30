Zum Inhalt springenBarrierefrei
Messie-Alarm

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 30.06.2014
Achtung Einsturzgefahr!

Messie-Alarm

Folge 5: Achtung Einsturzgefahr!

45 Min.Folge vom 30.06.2014

Die achtköpfige Familie H. aus Bayern lebt gefährlich: Ihr Haus ist komplett baufällig, und der marode Holzboden droht jederzeit einzustürzen. Mutter Jutta ist völlig überfordert. Die einzige Duschmöglichkeit der Großfamilie: der Balkon. Auch Antje ist am Ende ihrer Kräfte: Das Leben mit ihren acht Kindern in einer Hausruine ist eine Qual. Nur drei Zimmer sind bewohnbar - und ein Bad existiert gar nicht ...

