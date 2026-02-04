Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Folge 10: Wischmopp-Kunst
Folge vom 04.02.2026Ab 6
Brian hilft zwei Müttern, Tanya und Genevieve, ihr modernes Haus familienfreundlicher zu gestalten. Der Fokus liegt auf dem Wohnzimmer, dem Essbereich und dem Außenbereich. Brian verwandelt das Esszimmer in einen gemütlichen und funktionalen Raum mit einer Sitzecke für Kinder. Im Wohnzimmer wird neben dem Kamin eine Bücherwand aus Walnussholz installiert. Der Innenarchitekt behält die Sessel und kombiniert diese mit einem modernen Sofa, das sowohl bequem als auch stilvoll ist.
