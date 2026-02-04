Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wischmopp-Kunst

sixxStaffel 1Folge 10vom 04.02.2026
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6

Brian hilft zwei Müttern, Tanya und Genevieve, ihr modernes Haus familienfreundlicher zu gestalten. Der Fokus liegt auf dem Wohnzimmer, dem Essbereich und dem Außenbereich. Brian verwandelt das Esszimmer in einen gemütlichen und funktionalen Raum mit einer Sitzecke für Kinder. Im Wohnzimmer wird neben dem Kamin eine Bücherwand aus Walnussholz installiert. Der Innenarchitekt behält die Sessel und kombiniert diese mit einem modernen Sofa, das sowohl bequem als auch stilvoll ist.

sixx
