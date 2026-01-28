Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
Folge 7: Nie wieder Beige
25 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6
Brian verwandelt das beige Zuhause von Alicia, einer alleinerziehenden Mutter, und ihren Töchtern Alexis und Serena in einen farbenfrohen und modernen Wohnraum. Da die beiden Mädchen Pink und Blau lieben, setzt der Innenarchitekt seinen Fokus auf die Farbgestaltung. Allerdings stößt das Team bei der Renovierung auf unerwartete Probleme mit dem Kamin, die das Budget belasten.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH