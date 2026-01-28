Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Nie wieder Beige

sixxStaffel 1Folge 7vom 28.01.2026
Nie wieder Beige

Nie wieder BeigeJetzt kostenlos streamen

Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Folge 7: Nie wieder Beige

25 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6

Brian verwandelt das beige Zuhause von Alicia, einer alleinerziehenden Mutter, und ihren Töchtern Alexis und Serena in einen farbenfrohen und modernen Wohnraum. Da die beiden Mädchen Pink und Blau lieben, setzt der Innenarchitekt seinen Fokus auf die Farbgestaltung. Allerdings stößt das Team bei der Renovierung auf unerwartete Probleme mit dem Kamin, die das Budget belasten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil
sixx
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Alle 1 Staffeln und Folgen