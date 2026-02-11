Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Die Ahnengalerie

sixxStaffel 1Folge 11vom 11.02.2026
Die Ahnengalerie

Mind For Design - Wohnideen für jeden Stil

Folge 11: Die Ahnengalerie

23 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6

Keely und Wynn haben eine schwere Zeit hinter sich. Deshalb überrascht Wynn seine Frau und beauftragt Brian, das Schlafzimmer und das Gästezimmer umzugestalten. Der Innenarchitekt streicht die Wände in kräftigem Blau, besorgt neue Möbel und dekoriert mit Pflanzen. Das Gästezimmer wird zu einem Arbeitsbereich mit einem Schreibtisch auf Rollen, der bei Bedarf einfach weggeräumt werden kann.

