sixxStaffel 1Folge 12vom 11.02.2026
25 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6

Brian und sein Ehemann Hollis planen, den Keller ihres Hauses in eine Suite für Hollis' Mutter Carolyn umzubauen. Der Innenarchitekt möchte Carolyns Wünsche in sein Mid-Century-Design integrieren, einschließlich einer Pop-Art-Ente. Gemeinsam mit seinem Team beginnt er mit den Umbauarbeiten. Die Herausforderung besteht darin, ein altersgerechtes Design zu schaffen, das für die ältere Dame sicher und komfortabel ist.

sixx
