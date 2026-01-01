Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Bären

JoynStaffel 2Folge 1
Bären

BärenJetzt kostenlos streamen

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Folge 1: Bären

44 Min.

Robert Marc Lehmann begibt sich in Kanada auf die Suche nach dem Grizzlybären. Das Raubtier spielt bei "Everything is connected" eine tragende Rolle. Welche das ist, erklärt der Tier-und Umweltschützer auf seiner Jagd nach dem perfekten Foto.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Joyn
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Alle 2 Staffeln und Folgen