Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Wale

JoynStaffel 2Folge 5
Wale

WaleJetzt kostenlos streamen

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Folge 5: Wale

40 Min.

Orcas sind nicht nur Robert Marc Lehmanns Lieblingstiere, sie spielen auch eine außerordentliche Rolle bei "Everything is connected". Der Meeresbiologe begibt sich auf eine Reise mit der "Gikumi". Auf dem Schiff wurde bereits 1993 der legendäre Film "Free Willy" gedreht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Joyn
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Alle 2 Staffeln und Folgen