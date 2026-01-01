Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 7: Finale
75 Min.
Gemäß dem Motto "Everything is connected" kommen in der finalen Folge nochmal alle Akteure zusammen. Die Teammitglieder teilen ihre emotionalsten Momente unter und über Wasser, mit den Grizzlybären, den Wölfen, Walen und in den Urwäldern Kanadas ...
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Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.