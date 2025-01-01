Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Mission Erde Wald

Mission Erde Wald

Folge 4: Mission Erde Wald

40 Min.

Robert Marc Lehmann erfährt von einem Waldstück, das zum Verkauf steht. Eine Million Quadratmeter Urwald, die zukünftig von Wilderness International und der Mission-Erde-Community geschützt werden könnten. Gemeinsam mit seinem Team macht sich der Umweltschützer auf zu einer äußerst anstrengenden Durchschlageübung ...

