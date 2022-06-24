Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 24.06.2022
Der Sonnenanhänger

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Folge 1: Der Sonnenanhänger

47 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12

Museumsliebhaber gehen mit dem Metalldetektor auf Schatzsuche: Heute durchsuchen Schlammgräber die Themse nach Schätzen aus Londons Vergangenheit. Und: Ein 3.000 Jahre alter Anhänger mit einer goldenen Sonne, entdeckt in Shropshire, erstaunt die Experten im British Museum.

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche
Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

