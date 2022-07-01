Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 01.07.2022
Folge 4: Indiana Jones' Nachkommen

47 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 12

Die Experten des British Museum sind entsetzt, als sie erfahren, dass ein Beutel kumbrischen Goldes beinahe entsorgt worden wäre. Unterdessen werden in Suffolk und Somerset Münzen über Münzen aus der Erde geholt.

