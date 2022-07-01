Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 01.07.2022
Joyn Plus
Das Eisenzeit-Rätsel

Das Eisenzeit-RätselJetzt ohne Werbung streamen

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Folge 3: Das Eisenzeit-Rätsel

46 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 12

Hinter den Kulissen des British Museum spielen sich auch heute spannende Ereignisse ab: Restauratoren machen eine einmalige Entdeckung, während in Buckinghamshire eine antike Landkarte aus der Erde gehoben wird.

Alle Staffeln im Überblick

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche
Kabel Eins Doku

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Alle 1 Staffeln und Folgen