Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das goldene Band

Das goldene BandJetzt kostenlos streamen

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Folge 2: Das goldene Band

47 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Das Expertenteam des British Museum untersucht heute einen Riesenhaufen alter Münzen auf deren Wert. Und: In Shropshire ist die Schatzsuche einer Gruppe cleverer Frauen vorbehalten, deren Detektoren schon bald ausschlagen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche
Kabel Eins Doku

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Alle 1 Staffeln und Folgen