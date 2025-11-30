Staffel 1Folge 2vom 30.11.2025
Das goldene BandJetzt kostenlos streamen
Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche
Folge 2: Das goldene Band
47 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Das Expertenteam des British Museum untersucht heute einen Riesenhaufen alter Münzen auf deren Wert. Und: In Shropshire ist die Schatzsuche einer Gruppe cleverer Frauen vorbehalten, deren Detektoren schon bald ausschlagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited